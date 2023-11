Tunisie : Le prÃ©sident de la rÃ©publique remet leurs lettres de crÃ©ance Ã  de nouveaux ambassadeurs, et leur donne un mot d’ordre

Tunisie : Le président de la république remet leurs lettres de créance à de nouveaux ambassadeurs, et leur donne un mot d’ordre

Le président de la république, Kaïs Saïed, a remis, ce jeudi 02 novembre, leurs lettres de créance à de nouveaux ambassadeurs de Tunisie à l’étranger.

« Le monde, voire l’humanité entière vit un tournant historique, et nous devons être au rendez-vous », a souligné le chef de l’Etat dans une allocution vidéo, à l’adresse des nouveaux ambassadeurs, les appelant « à ne pas oublier la cause centrale, qui est la cause palestinienne, là où vous vous rendez, défendez la nation arabe, et le droit légitime du peuple palestinien à l’intégralité de sa terre, en vue d’instaurer son Etat indépendant, ayant pour capitale, al-Quds el-Sherif », a-t-il souligné.

Les diplomates avaient, en prélude, prêté serment lors de cette cérémonie à laquelle, a pris part le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, comme le montre une vidéo, postée sur la page officielle de la présidence.

Ci-après la liste des sept ambassadeurs nouvellement désignés :

*Naoufel Hedia, ambassadeur de Tunisie au Portugal

*Skander Denguezli, ambassadeur de Tunisie aux Pays-Bas ;

*Nabiha Hajaji, ambassadrice de Tunisie en Finlande ;

*Mohamed Karim Boudali, ambassadeur de Tunisie au Koweït ;

*Moufida Zribi, ambassadrice de Tunisie en Jordanie ;

*Souad Trabelsi, ambassadrice de Tunisie en Grèce ;

*Mounir Jomni, ambassadeur de Tunisie au Burkina Faso.

