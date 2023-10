Tunisie : Le prÃ©sident de la rÃ©publique s’entretient avec le ministre saoudien du Hajj et de la Omra

Tunisie : Le président de la république s’entretient avec le ministre saoudien du Hajj et de la Omra

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est entretenu ce lundi 9 Octobre, à Carthage, avec le ministre saoudien du Hajj et de la Omra, Tawfiq Al-Rabiah.

Saïed a salué « les relations de fraternité et de coopération historique entre la Tunisie et le Royaume saoudien », affirmant la volonté conjointe de renforcer et de diversifier ces liens, à l’avenir.

Il a été question, par ailleurs, question des facilitations visant à simplifier les mesures de pèlerinage et de la Omra pour les Tunisiens, et à leur assurer les meilleures prestations, rapporte la présidence dans un communiqué.

Dans une vidéo mise en ligne, le ministre saoudien a fait état de relations solides et d’une grande coopération entre la Tunisie et le Royaume saoudien, signalant que les autorités saoudiennes œuvrent à fournir les meilleures prestations aux pèlerins lors de leur arrivée aux lieux saints, et à préparer d’une manière précoce le Hajj de l’an 1445 de l’hégire/ 2024.

C’est la première visite d’un ministre du Hajj et de la Omra en Tunisie, a-t-il précisé, évoquant des entretiens fructueux avec le chef de l’Etat.

Le responsable saoudien a remercié la Tunisie pour son soutien à l’Expo 2030 prévu à Riyad, ainsi qu’à la candidature de l’Arabie saoudite pour abriter la coupe du monde.

Gnetnews