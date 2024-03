Tunisie : Le printemps prend ses marques, les températures grimpent

Le printemps est en train de prendre ses marques ; les températures grimpent d’un jour à l’autre en cette fin de la deuxième décade de Mars.

Les maximales sont comprises entre 19 et 25° au Nord et sur les hauteurs, et entre 26 et 32° dans le reste des régions.

Le ciel est partiellement, nuageux, sur l’ensemble du pays.

Le vent est relativement, violent, près des côtes Nord, faible à modéré dans le reste des régions, et se renforce pendant la nuit, au Sud, avec des tempêtes de sable.

La mer est houleuse au Nord, très agitée dans le Golfe de Tunis et peu agitée à houleuse sur le reste du littoral.

Gnetnews