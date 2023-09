Tunisie : Le projet de l’entrée Sud de la capitale en est à un état d’avancement de 35 %

L’état d’avancement des travaux d’extension de l’entrée Sud de la capitale en est à 35 %, a déclaré à la TAP, la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri.

Les travaux avancent à un rythme satisfaisant au niveau des quatre axes, selon le calendrier et les délais fixés par ce projet. Les travaux du 5ème axe seront lancés la prochaine période, une fois terminé l’aménagement les précédant.

Le projet se répartit en deux composants : Le premier porte sur le réaménagement et l’extension de l’autoroute, depuis le croisement de la banlieue Sud, au centre ville au niveau du Pont Jbel Jloud.

Le second concerne la liaison de la route n’o 3, et son extension depuis le croisement du Centre de Traumatologie et des Grands Brûlés, en arrivant au croisement de Lihoudia, en passant par le croisement d’el-Mourouj 1 et 2.

Les travaux se répartissent sur le réaménagement des échangeurs déjà existants (Bir el-Kassaâ, hôpital de grands brûlés, entrée d’el-Ouardia, et extension du pont au niveau de l’entrée de Jbel Jloud), outre deux nouveaux couloirs, avec deux couloirs en moyenne dans chaque sens, et des sens giratoires au niveau du deuxième tronçon du projet, en direction de l’entrée de Lihoudia.

Le projet pilote de l’extension de l’entrée Sud de la capitale permettra d’assurer une plus grande fluidité du trafic routier, estimé au niveau de cette route à 150 mille véhicules/ Jour, selon les statistiques actualisées de l’observatoire national de la sécurité routière.

Le projet est financé conjointement par le budget de l’Etat et la banque européenne d’investissement (BEI), moyennant un coût total de près de 370 millions de dinars. Il est répartit en cinq tronçons, réalisé chacun, par une entreprise BTP.

Gnetnews