Tunisie : Le projet de loi de finances 2023 objet de concertations, derniÃ¨res retouches sur le PLFC 2022 (ministre)

Tunisie : Le projet de loi de finances 2023 objet de concertations, dernières retouches sur le PLFC 2022 (ministre)

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, a déclaré ce vendredi 04 novembre, que l’on est en train de mettre les dernières retouches sur le projet de loi de finances complémentaire de l’année 2022.

Recevant la chargée d’affaires à l’ambassade des Etats-Unis à Tunis, Natacha Franceschi, elle a indiqué que son ministère est en train de mener des concertations avec les organisations et instances représentées au sein du Conseil national de la fiscalité pour parachever le projet de loi des finances de l’année 2023.

Les deux parties ont, par ailleurs, passé en revue les aspects de la coopération financière bilatérale, et les perspectives de la consolider et la développer, la prochaine période.

Franceschi a valorisé les efforts constants et le travail sérieux du gouvernement, en matière de mise en œuvre d’un programme de réformes et de négociation avec le FMI.

La diplomate US a passé en revue le programme de soutien mis en place, actuellement, par les Etats-Unis, en coopération avec les autorités tunisiennes, à travers de nombreux programmes sociaux, et techniques ; outre les programmes de soutien aux entreprises économiques et aux secteurs producteurs, à l’instar du secteur agricole.

