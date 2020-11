Tunisie : « Le projet de loi de finances est sans âme et sans vision politique » (Elloumi)

Le député et dirigeant de Qalb Tounes, Iyadh Elloumi, a affirmé ce lundi 30 novembre 2020, que « le projet de loi de finances de l’année 2021 est sans âme, et sans vision politique ». « Nous souhaitons tous, pouvoir et opposition, introduire des amendements substantiels dans ce texte », a-t-il souligné.

Intervenu aujourd’hui sur Shems, il a indiqué que le gouvernement actuel n’est pas responsable de ce budget qui est, d’habitude, préparé depuis le mois de Mars.

Il en a appelé à la responsabilité de tous pour sauver le pays, prônant un programme de salut national.

Elloumi a ajouté que la dette est parmi les principaux points qui suscitent leurs réticences. « L’endettement attente à l’indépendance de la décision nationale, a des conséquences déplorables de par l’histoire, et a conduit à la fin du 19ème siècle à la colonisation et au protectorat », a-t-il prévenu.

Il a, de surcroît, fait constater que « les contestations sociales, procédaient désormais de revendications politiques et appellent à la chute du régime, et non de revendications sociales ».

Elloumi a qualifié « d’inacceptable » l’arrêt de la production appelant à sa reprise immédiate.

Gnetnews