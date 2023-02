Tunisie : Vers la généralisation de l’économie sociale et solidaire à toutes les régions intérieures (ministère de l’Economie)

La deuxième réunion du comité de pilotage du projet JEUN’ESS pour la création d’emploi décent pour les jeunes dans les zones défavorisées et la transition vers l’économie formelle à travers la promotion de l’ESS, s’est tenue hier, au siège du ministère de l’Economie et de la Planification.

Cette séance de travail a permis de passer en revue les résultats de l’année écoulée, et le plan de l’action de 2023, ayant montré l’intérêt croissant des jeunes pour ce programme, et leur souhait d’en bénéficier, notamment en termes de formation et d’encadrement, en vue de la concrétisation des idées des projets qu’ils portent. Chose qui leur permet de créer une source de revenu rentable, avec une possibilité d’extension et de développement, indique, ce jeudi, le ministère de l’Economie dans un communiqué.

La réunion a permis de faire connaitre le processus permettant de bénéficier de ce projet, ainsi que les propositions à même de le généraliser à tous les gouvernorats, et la possibilité d’en développer le financement, notamment avec les partenaires de l’Union européenne.

L’économie sociale et solidaire constitue l’une des principales orientations du plan de développement 2023 – 2025, étant un principal pilier de relance de l’activité économique, d’entreprenariat et d’autonomisation économique, notamment auprès des jeunes et de la femme.

L’ESS contribue, par ailleurs, à relancer le développement dans les régions intérieures, à travers la valorisation de leurs richesses et ressources naturelles, susceptibles d’être exploitées dans des projets assurant aux jeunes, une source de revenu indépendante et un emploi décent.

Le ministre a affirmé l’importance de la formation, notamment en matière de gestion, et de bonne gouvernance, ce qui assure la pérennité des projets, soulignant la possibilité d’instaurer des liens entre ce programme, et le mécanisme de partenariat public/ privé.

L’accent a été mis, au terme de la réunion, sur le principe de généralisation de ce programme à l’ensemble des gouvernorats, avec le soutien des différentes parties prenantes, notamment les partenaires financiers.

Ce projet est mis en œuvre par l’Organisation internationale du travail (OIT), en partenariat avec le ministère de l’Economie et de la Planification, avec le soutien de l’Union européenne.

Gnetnews