Tunisie : Lancement du projet « Visit Tunisia » par un financement du gouvernement américain

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a annoncé hier, mercredi 02 février, à la ville archéologique de Sbeitla Kasserine, le lancement du projet Vist Tunisia, d’un budget de 50 millions de dollars, comme financement du gouvernement américain, à travers l’agence américaine de développement international (USAID), en appui au tourisme alternatif et durable en Tunisie.

Cette annonce a été faite en présence de l’ambassadeur américain, Donald Blome, et du gouverneur de Kasserine, Adel Mabrouk.

Ce projet qui s’étale sur cinq ans (2022 – 2026) vise à appuyer le tourisme tunisien, à travers des partenariats publics privés (PPP), et aussi la digitalisation, qui permettra de valoriser davantage le patrimoine culturel et historique de la Tunisie.

« Visit Tunisia » développera également les activités touristiques reposant sur les expériences touristiques diversifiées, de manière à développer la dimension touristique, en focalisant sur la femme et la jeunesse, outre le soutien des petites entreprises touristiques.

« Ce projet permettra de développer la capacité compétitive de la Tunisie, comme destination touristique, à travers la hausse de l’investissement privé et la création dans ce secteur, ce qui donnera lieu à une offre plus attractive », a déclaré le ministre.

Il a ajouté qu’un appui allait être accordé à ceux qui promeuvent des projets alternatifs afin d’améliorer l’offre et la qualité des services touristiques.

« Visit Tunisia » permettra non seulement de valoriser les produits touristiques locaux, mais aussi d’assurer l’emploi décent et d’éradiquer la pauvreté. Le choix d’annoncer cet important projet d’un gouvernorat frontalier, Kasserine et de ce site archéologique, Sbeitla, vise à affirmer le rôle du secteur touristique dans la relance du développement durable.

Des régions rurales seront intégrées dans le circuit touristique à travers ce projet, a-t-il souligné.

