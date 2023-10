Tunisie : Le Qatar assurerait une mÃ©diation pour l’Ã©change de prisonniÃ¨res entre Hamas et IsraÃ«l

Tunisie : Le Qatar assurerait une médiation pour l’échange de prisonnières entre Hamas et Israël

L’agence de presse chinoise, Xinhua, rapporte qu’un dirigeant du mouvement de résistance islamiste, Hamas, a informé le Qatar, que le mouvement ne voit pas d’inconvénient, qu’un échange de prisonnières ait lieu, pour la libération de toutes les prisonnières palestiniennes, rapporte al-Jazeera.

La même source ajoute que le Qatar assurerait la médiation pour qu’un échange urgent soit effectué.

Doha tendrait avec un soutien américain, à un accord stipulant la relaxe de femmes israéliennes prises en otage par le Hamas, contre la remise en liberté des prisonnières palestiniennes dans les geôles israéliennes, au nombre de 36.

Aucun communiqué officiel n’est paru au Qatar, au sujet de ces informations, selon la chaîne qatarie d’informations continues.

Des séquences vidéo relayées sur Internet montrent des résistants de Hamas, en train de captiver des femmes israéliennes.

Plus de 700 Israéliens sont portés disparus depuis le début des combats entre Hamas et Israël, selon des sources israéliennes. Benyamin Nétanyahou a nommé Gal Hirsch, comme «coordinateur pour les personnes capturées et disparues», afin de négocier l’affaire des otages détenus par Hamas.

Les brigades al-Qassam, aile militaire du mouvement Hamas, ont mené, samedi, une offensive militaire d’ampleur, à la lisière de Gaza ; des dizaines de combattants ont réussi à franchir les frontières israéliennes, tuant des centaines de colons et des dizaines de militaires, et prenant plusieurs colons en otage, après avoir lancé des milliers de roquettes contre l’entité sioniste.

Gnetnews