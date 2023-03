Tunisie : Le régime de retraite complémentaire et son élargissement en débat

Le régime complémentaire de retraite a fait l’objet, hier, mercredi, d’un atelier, organisé par le ministère des Affaires sociales, au cours duquel, ledit régime et les moyens d’en assurer la pérennité ont été évalués.

Les intervenants ont été unanimes à souligner « l’importance de ce régime et son rôle en matière d’amélioration des pensions des affiliés, à leur départ à la retraite », appelant à en consolider sa gestion décentralisée.

Ils ont appelé la Caisse « à élargir la couverture par ce régime, afin qu’il touche le plus grand nombre d’affiliés sociaux, à travers l’intensification des campagnes de sensibilisation pour le faire connaitre ».

Il a été également proposé de séparer le régime complémentaire, du régime de base, et de l’étendre afin qu’il touche le secteur agricole.

D’autres suggestions ont été formulées à l’instar de la majoration des cotisations et leur répartition, en étudiant leurs répercussions sur les équilibres du régime.

L’affiliation au régime complémentaire est facultatif, et concerne les salariés du secteur non agricole, dont le salaire dépasse six fois le SMIG.

Il a été créé en 1978 en vue de réduire l’écart entre le salaire de l’affilié social, et la pension qu’il perçoit à son départ à la retraite.

Gnetnews