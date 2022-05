Tunisie : Le relèvement de l’âge de la retraite à 62 ans dans le privé, parmi les pistes de réforme des caisses sociales

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a déclaré que « parmi les réformes proposées pour redresser les caisses sociales, est le relèvement de l’âge de la retraite dans le secteur privé, à condition qu’il y ait un accord préalable entre l’employeur et l’employé, de manière à ce que l’âge de 62 ans devienne optionnel, et non obligatoire ».

Dans un entretien avec le Journal Echaâbnews, il a indiqué que le ministère a procédé à la diversification des sources de financement, qui comptaient, notamment, le prélèvement sur salaire de 1 %. « Ce prélèvement a été effectué au nom des caisses, mais elles n’en bénéficiaient que d’une seule partie, le reste va au budget de l’Etat.

Une décision a été prise pour les remettre sur leur voie naturelle, celle d’appuyer les caisses sous la tutelle du ministère des Affaires sociales, et non celui des finances », a-t-il expliqué.

Il est attendu que « le dispositif de sécurité sociale soit revu dans son ensemble, du fait de son grand déséquilibre, ayant approfondi le déficit des caisses », a-t-il indiqué.

Le ministre a prédit que « ce déficit soit couvert dans deux ans, le prélèvement de 1 % sera, à ce moment-là, arrêté définitivement ».

Parmi les mesures pouvant contribuer à réduire le déficit, est « d’imposer des tarifs symboliques sur les documents obtenus auprès des caisses, comme ce qui est d’usage dans les banques et dans d’autres institutions.

Ces tarifs sont symboliques et très réduits, et n’impactent pas le budget du citoyen, mais contribueront à réduire le déficit des caisses », a-t-il souligné.

Malek Zahi a, par ailleurs, affirmé « qu’aucune politique réformatrice n’a été, auparavant, adoptée au sujet des caisses sociales. La preuve est que le déficit de la CNSS a atteint en 2022, 1440 milliards, celui de la CNRPS, 472 milliards, quant à la CNAM, elle a réalisé des bénéfices de 875 millions, mais seulement sur le papier ».

Et partant, il faudrait prendre des décisions réformatrices pour arrêter cette hémorragie, a-t-il souligné.

Gnetnews