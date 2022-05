Tunisie : Le retour des Tunisiens de lâ€™Ã©tranger au centre dâ€™une rÃ©union au ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur

Tunisie : Le retour des Tunisiens de l’étranger au centre d’une réunion au ministère de l’Intérieur

Une réunion de coordination s’est tenue ce lundi 23 Mai au ministère de l’Intérieur, sous la coprésidence du directeur général de sûreté nationale et du directeur général commandant de la garde nationale, en présence du directeur général de l’office national de protection civile, de la directrice générale de la douane, ainsi que de responsables sécuritaires.

Y ont pris part de hauts cadres représentant différentes ministères, et parties prenantes concernées par les préparatifs de retour des Tunisiens de l’étranger, en termes d’accélération des procédures d’entrée, et d’offre de prestations administratives les plus rapides et les plus efficaces qui leur sont rendues.

Il a été question de « la nécessité de la conjugaison des efforts de tous les intervenants, pour faire réussir le retour des Tunisiens de l’étranger au bercail, pour son impact positif sur l’activité économique », indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Comme il a été convenu de tenir une réunion semblable pour assurer le départ de la colonie tunisienne aux pays d’accueil, une fois leurs vacances terminées.

Gnetnews