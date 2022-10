Tunisie : Le rÃ´le de la justice en matiÃ¨re de contrÃ´le du processus Ã©lectoral au centre d’une rÃ©union Ã  l’ISIE

Tunisie : Le rôle de la justice en matière de contrôle du processus électoral au centre d’une réunion à l’ISIE

Une réunion s’est tenue ce mercredi 05 octobre, au siège de l’Institut supérieure indépendante pour les élections (ISIE), sur « le rôle de la justice judiciaire, administrative et financière en matière de contrôle de l’opération électorale ».

Cette rencontre a rassemblé le président de l’instance électorale, Farrouk Bouaskar, son adjoint, Maher Jdidi, et le membre du conseil de l’instance, Mahmoud Ouaer, d’un côté, et le président du syndicat des magistrats, Aymen Chtiba et la délégation l’accompagnant, de l’autre.

Il a été question de l’importance de la conjugaison des efforts des institutions de l’Etat pour faire réussir les prochaines échéances électorales, rapporte l’ISIE dans un communiqué.

Des élections législatives auront lieu le 17 décembre prochain, pour élire un nouveau parlement selon le mode de scrutin uninominal.

Le dépôt des candidatures à cette élection aura lieu du lundi 17 octobre à 08 heures, au lundi 24 octobre à 18 heures.

