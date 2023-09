Tunisie : Le rôle de l’armée en matière de sécurisation des frontières au centre d’une rencontre Saïed/ Mémiche

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est entretenu, en fin de semaine, à Carthage, avec le ministre de la défense nationale, Imed Mémiche.

La rencontre a porté sur « le rôle de nos forces armées en matière de sécurisation des frontières, en particulier, outre les nombreux projets qu’elles mènent dans les domaines de santé, de l’agriculture et autres ».

Saïed a salué « les efforts illimités de notre armée nationale, afin que la Tunisie demeure sûre et stable, et que l’étendard national soit brandi à chaque once du territoire national, en tant que symbole de la souveraineté et de l’indépendance », rapporte la présidence dans un communiqué.

Gnetnews