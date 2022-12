Tunisie : Le Silence Ã©lectoral, mercredi Ã  l’Ã©tranger, et vendredi Ã  l’intÃ©rieur

Tunisie : Le Silence électoral, mercredi à l’étranger, et vendredi à l’intérieur

Les élections législatives à l’étranger auront lieu les jeudi, vendredi et samedi, 15, 16 et 17 décembre 2022, de 08 heures à 18 heures, dans les circonscriptions de France 2, France 3 et d’Italie.

Demain, mercredi 14 décembre, correspond à la journée du silence électoral en dehors des frontières.

L’ambassade de Tunisie à Londres avait fait part, auparavant, de la suspension du processus électoral dans nombre de circonscriptions électorales, dont le reste des pays européens, faute de candidats, suite à une décision de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

Les bureaux de vote ne seront pas, ainsi, ouverts à l’ambassade de Tunisie à Londres, ainsi qu’à Birmingham, Manchester, Édimbourg, et Dublin les 15, 16 et 17 décembre 2022, avait-elle précisé à l’endroit des Tunisiens établis dans ces villes européennes.

Ce faisant, les Tunisiens de l’intérieur seront appelés aux urnes le samedi 17 décembre, pour élire les membres de la future assemblée des représentants du peuple (ARP). Le vendredi 16 décembre est le jour du silence électoral dans le pays.

