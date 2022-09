Tunisie : Le SNJT condamne « l’agression policière » contre le journaliste Sofiène Ben Njima

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) condamne l’agression contre le journaliste de Radio Tunis Chaîne internationale, RTCI, Sofiène Ben Njima, dans « un précédent grave visant les journalistes et la liberté de la presse ».

Dans un communiqué paru hier, dimanche, le syndicat indique que le journaliste était victime d’une agression « violente et sauvage », de la part de trois agents du poste de police de la capitale Tunis, dit 7ème.

Le SNJT relate que le journaliste en question s’était rendu au poste de police précité pour déposer plainte pour avoir été victime d’un braquage.

« Alors qu’il attendait avec des citoyens, un agent est entré au poste et a lancé des invectives et insultes contre les présents. Le journaliste a pris son téléphone portable pour filmer la scène, ce qui lui a valu des insultes de l’agent en question, qui lui a confisqué son portable, et l’a menotté », selon le SNJT.

« Le journaliste a été conduit dans une pièce loin des caméras de surveillance, trois agents se sont relayés et l’ont violemment agressé », ajoute la même source.

Le SNJT dénonce « une agression, grave et sans précédent contre journaliste de RTCI, et appelle le ministre de l’Intérieur à prendre les mesures disciplinaires contre les responsables sécuritaires du poste en question, et à condamner publiquement cette agression ».

Le syndicat s’attache au « droit de Ben Njima à poursuivre les agresseurs en justice et s’engage à lui fournir l’appui psychique et juridique requis. »

Le syndicat affirme, en somme, que « les journalistes sont une garantie fondamentale pour la réforme, et pour faire avancer l’Etat vers le respect des droits de l’homme, dans le cadre de sa politique générale ». Il s’engage « à révéler tout ce qui est de nature à représenter un danger pour le processus démocratique et les droits des citoyens ».

Gnetnews