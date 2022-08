Tunisie :Le sommet a réussi à jeter les bases d’une nouvelle vision pour le partenariat afro-nippon (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a clôturé hier, dimanche 28 août, au palais des congrès de Tunis, les travaux de la conférence de Tokyo pour le développement en Afrique, Ticad 08.

« Le sommet a réussi à élaborer des conceptions prometteuses et concrètes, ainsi que des recommandations, qui sont de nature à instituer une nouvelle vision conjointe pour le partenariat afro-nippon », a affirmé le chef de l’Etat.

Kaïs Saïed a mis l’accent sur « l’importance de la complémentarité entre les dimensions économique, sociale et humaine en matière de partenariat, comme plier pour bâtir des sociétés solidaires et durables ».

Il a assuré que « la sécurité dans son approche globale ne peut voir le jour, sans développement humain, et sans accorder une place centrale au capital humain, à travers la consolidation de la qualité de l’enseignement et de l’éducation ». Outre « le développement de l’échange dans les domaines de la recherche, de la création, du transfert de la connaissance, de la transition digitale, tout en relançant la coopération dans les secteurs vitaux ».

Le président de la république a considéré que « le développement durable requiert la consécration des attributs de la sécurité et de la paix régionale et internationale fondées sur la suprématie de la loi, non seulement à l’échelle nationale, mais aussi en termes de relations internationales devant être régies conformément à la suprématie du droit international ».

Le chef de l’Etat a souligné, en somme, la volonté conjointe de l’Afrique et du Japon de traduire dans les faits les conventions signées lors de ce sommet et les recommandations qui en ont émané, en vue d’un développement réel en Afrique.

