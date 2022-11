Tunisie : Le Sommet d’Alger clôt ses travaux et rejette l’ingérence étrangère dans les affaires arabes

Le sommet arabe a clos ce mercredi 02 novembre ses travaux à Alger, au terme de deux jours de discours et de débats sur les crises qui secouent la région, les affaires qui la préoccupent,et engagent son présent et son avenir. Le président de la république, Kaïs Saïed, a participé ce soir, aux travaux de la séance de clôture, du sommet arabe, dans sa 31ème édition, marqué par la parution de la déclaration d’Alger, ayant fait un Roundup des principales affaires régionales.

La déclaration finale met l’accent sur « la centralité de la cause palestinienne, et le soutien absolu aux droits du peuple palestinien indivisibles, dont son droit à la liberté et à l’auto-détermination, et la création d’un Etat palestinien indépendant et souverain, sur les lignes du 04 juin 1967, ayant pour capitale al-Quds el-Sherif, le droit au retour et à l’indemnisation des réfugiés palestiniens, conformément à la résolution de l’Assemblée générale des Nations-Unies n’o 194 de l’année 1948 ».

Les dirigeants arabes réclament « la levée de l’embargo israélien sur la bande de Gaza, en dénonçant l’usage de la force par les autorités d’occupation, et toutes les pratiques barbares, y compris, les assassinats, les arrestations arbitraires, en réclamant la libération de tous les prisonniers, notamment les enfants, les femmes, les malades et les personnes âgées ».

Ils s’engagent « à œuvrer à consolider l’action arabe commune, pour préserver la sécurité arabe, dans son acception la plus large, avec ses dimensions politiques, économiques, alimentaires, énergétiques, hydriques et environnementales ».

Ils expriment « leur rejet des ingérences étrangères, sous toutes leurs formes, dans les affaires intérieures arabes, en s’attachant au principe des solutions arabes aux problèmes arabes, à travers le renforcement du rôle de la ligue arabe en matière de prévention des crises et leur résolution pacifique ».

Ils affirment « leur solidarité avec la Libye, prônant un règlement inter-libyen, en en préservant l’unité et la souveraineté, et en préservant sa sécurité et celle de ses voisins ».

Ils se prononcent pour « une solution politique à la crise au Yémen et en Syrie, saluent la redynamisation de la vie constitutionnelle en Irak, et se disent solidaires du Liban en matière de concrétisation de sa sécurité et sa stabilité ».

La déclaration finale plaide pour « une région arabe dénucléarisée ; un Moyen-Orient débarrassé des armes de destruction massive et appelle toutes les parties à mettre en exécution le traité de non-prolifération des armes nucléaires ».

La déclaration d’Alger a assuré son soutien total aux pays arabes qui s’apprêtent à abriter des évènements internationaux de premier plan…

Gnetnews