Tunisie : Le syndicat de l’enseignement secondaire annonce la rÃ©tention des notes du 1er trimestre

Tunisie : Le syndicat de l’enseignement secondaire annonce la rétention des notes du 1er trimestre

La fédération générale de l’enseignement secondaire a considéré, ce mardi 13 septembre, que les annonces faites par le ministère de l’Education, lors de la conférence de presse tenue hier sur les préparatifs de la rentrée scolaire, comme étant des « supercheries ».

Le syndicat pointe, dans un communiqué, « la méthode adoptée par le ministère qui ne règle pas les problèmes réels brûlants, mais cherche à embellir la réalité, et à couvrir son incapacité à y faire face ».

A deux jours de la rentrée des classes, le syndicat affirme son « attachement à mettre en application les décisions de la commission administrative sectorielle, tenue en septembre courant, en observant un Sit-in d’une heure le 15 septembre, de 10 heures à 11 heures, en retenant les notes du 1er trimestre, et à ne pas les remettre à l’administration ».

La fédération exprime son mécontentement envers l’attitude du ministre de l’Education, consistant « à reconnaitre la dégradation du pouvoir d’achat des enseignants, en considérant que le règlement de ce problème fondamental ne relève pas des priorités du ministère, à l’heure actuelle, en en omettant l’impact sur leur prestation et la manière d’accomplir, pleinement, leur devoir professionnel. »

La partie syndicale dénonce « le refus du ministre de s’asseoir à la table des négociations pour surmonter les problèmes posés, en faisant assumer aux seuls enseignants les insuffisances du dispositif éducatif ».

Elle reproche au ministre « d’avoir diabolisé les enseignants, et trompé l’opinion publique, sur la réalité de la situation au sein de l’établissement éducatif, en dramatisant les absences pour motif de maladie dont le taux ne dépasse pas les 2,6 % par an, et le fait de se consacrer au travail administratif pour des raisons de santé, pour ceux qui ne peuvent continuer à travailler en salle de classe ».

Le ministre de l’Education, Fethi Sellaouti avait fait savoir, hier lors d’une conférence de presse, que son département allait procéder à une meilleure gouvernance de certains aspects, dont les congés maladie.

Le ministère dénombre 4000 mille congés de maladie/an parmi les enseignants, un grand nombre, d’autant que certains présentent un problème, avait-il souligné.

Le deuxième point à trait aux enseignants chargés d’un travail administratif, 1200 au total. Le travail a été entamé pour les faire retourner en salle de classe, avait indiqué le ministre.

