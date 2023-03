Tunisie : Le syndicat de l’enseignement secondaire réclame une enquête sur les conditions d’octroi de l’autorisation du tournage du feuilleton « Fallujah »

La fédération générale de l’enseignement secondaire appelle, ce vendredi 24 Mars 2023, le ministère de l’Education à ouvrir « une enquête sérieuse et urgente, dans les conditions dans lesquelles le tournage du film « Fallujah » a été autorisé. »

Le syndicat pointe, dans un communiqué, « les soupçons de falsification entachant l’autorisation du tournage de ce feuilleton commercial, en dehors de toutes les dispositions légales, touchant le titre déclaré de la fiction ».

Tout en valorisant « toute œuvre créative, et en affirmant sa foi dans la liberté artistique en matière de traitement de toutes les affaires sociétales complexes, avec tout ce que cela requiert en termes d’audace et de courage », le syndicat considère que « le premier épisode était dénué des attributs de l’art, ce qui en fait une simple tentative renouvelée pour rabaisser l’école, en attenter à sa sacralité, sa symbolique, et à la dignité de ses employés ».

Le premier épisode de ce feuilleton, diffusé hier, « salit l’image de l’élève, et blanchit des actes et pratiques, que l’art devra critiquer, et traiter, et non normaliser avec, les généraliser et les montrer dans le moule du comportement que l’on devra accepter et avec lequel on devra cohabiter ».

Le syndicat condamne, dans le même communiqué, « l’atteinte extrême aux enseignantes et enseignants, et à l’ensemble de la famille éducative », appelant les autorités compétentes, à leur tête la HAICA, « à prendre les mesures contre les failles claires commises par cette chaine, en diffusant une fiction sans s’en tenir aux lois en vigueur, « (l’heure de diffusion, la mention de la catégorie d’âge qui lui est destinée, et les contenus publicitaires latents de produits dont la publicité est interdite ».

La Fédération appelle « le délégué général de l’enfance à une intervention immédiate, du fait de l’atteinte que comporte cette fiction, à l’intégrité physique et psychique de l’enfant, et ce qui pourrait en découler en termes de répercussions sur son comportement et son parcours scolaire, et sa formation psychique et intellectuelle ».

Elle appelle les parents « à œuvrer côte à côte, ainsi que l’ensemble des composantes de la famille éducative en vue de protéger les élèves de toute conduite ou pratique, contraires aux règles éducatives saines, et à œuvrer à inciter le ministère de l’Education à accélérer le processus de réforme éducatif réel et sérieux, préservant l’école publique, et protégeant la jeune génération de toute déviance, ou délinquance ».

Le ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, a qualifié, ce vendredi, cette fiction de mascarade, annonçant une réunion ministérielle pour prendre des mesures à son sujet.

