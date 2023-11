Tunisie : Le TABC annonce la composition du comitÃ© d’organisation du FITA 2024

Tunisie : Le TABC annonce la composition du comité d’organisation du FITA 2024

Tunisia Africa Business Council TABC annonce la composition du comité d’organisation de la 7ème édition de la conférence internationale « Financing Investment & Trade in Africa », qui aura lieu à Tunis les 11 et 12 Juin 2024 à l’hôtel Laïco Tunis.

Ce comité de pilotage regroupe 12 personnalités Africaines, Européennes, Américaines et Asiatiques, avec une première à relever : une majorité féminine. Cette panoplie d’experts de différents domaines, dont la finance, l’investissement, le commerce et l’économie, vont œuvrer durant sept mois à produire une édition qui ne pourra être qu’exceptionnelle, FITA2024.

La composition de ce comité d’organisation est la suivante:

– M. Moussa Ismaila Touré, CEO Massa Consulting (Côte d’ivoire et Mali)

– Mme Esther Musheng Mbidi, CEO Cradassurgroup (Bruxelles et RDC)

– Mme Lilia Hachem Naas, directrice à l’ITC (Genève)

– M. Valentin Tchakounté, Managing Partner à NAMBI Capital (Cameroun)

– M. Aram Belhadj, enseignant chercheur et expert consultant (Tunisie)

– M. Asif Ikbal, président de l’ITEO (Inde)

– Mme Marta Stelmach, présidente du conseil de la chambre de commerce tuniso-polonaise (Pologne)

– M. Honsi Zaouali, CEO de Tek ADPATIKA (US et Canada)

– Mme Besma Kraeim, Founding partner chez IBK (Portugal)

– Mme Moufida Yazidi, consultante et experte internationale (Tunisie et Genève)

– Mme Amal Mghirbi, team leader du projet AACA à la GIZ (Tunisie et Allemagne)

– Mme Dyanna Kouassi, CEO de EMDY Conseil (Côte d’ivoire)

FITA est devenue au fil des ans, un des RDVs annuels des plus attendus dans le monde des finances, du commerce et de l’investissement en Afrique. Les thématiques les plus stratégiques seront discutées dans des panels et des tables rondes de très haut niveau. Des experts de tous les continents seront présents pour animer et débattre avec un public de choix. Plus de 1000 CEOs originaires de plus de 60 pays pourront se rencontrer et avoir des échanges BtoB et BtoG. Plusieurs side events seront organisés en marge de FITA2024.

Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la 7ème édition FITA2024, sur notre plateforme en ligne, Africa CEO Platfrom – ACP: https://acp.com.tn/events/FITA2024.

D’après Communiqué