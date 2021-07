Tunisie : Le taux d’incidence explose, une moyenne nationale de 796 cas pour 100 000 habitants, un ratio qui grimpe à 1724 cas à Tataouine

La Tunisie est en train de vivre un drame sanitaire, sa carte épidémique est d’un rouge écarlate, traduisant un taux d’incidence du coronavirus terrifiant, d’une moyenne de 796 cas, pour 100 000 habitants, dans l’ensemble du pays, avec une situation chaotique dans plusieurs gouvernorats infestés par le Covid-19.

Le ministère de la Santé fait le point sur la situation épidémiologique, selon le taux d’incidence du virus sur 100 mille habitants du 28 juin au 11 juillet, dans les différentes régions. Un état qui montre une forte propagation du virus à travers les 24 gouvernorats du pays, selon des proportions dépassant de loin le seuil d’extrême gravité fixé par l’OMS.

Le gouvernorat de Tataouine bât tous les records avec 1724 cas pour 100 mille habitants. La situation est non moins critique à la Manouba, avec un taux d’incidence de 1251 cas, et à Nabeul, avec 1151 cas.

Trois autres gouvernorats affichent un taux d’incidence au-dessus de 1000, à savoir : Sousse (1069), Siliana (1059), et Monastir (1009).

De nombreux autres gouvernorats en sont à un taux d’incidence sous la barre de 1000, mais qui demeure extrêmement élevé : Béjà (965), Ariana (944), et Tozeur (901).

Le gouvernorat de Tunis en est à 887 cas pour 100 000 habitants et Ben Arous à 800 cas.

La situation n’est pas plus reluisante à Jendouba (843 cas), Bizerte (801 cas), le Kef (784 cas), et Médenine (766 cas)…

Un peu moins bas mais toujours au-dessus du seuil critique, l’incidence du Covid-19 demeure fort inquiétante à Sidi Bouzid (682), Zaghouan (621), Kébili (615), Kasserine (596), Mehdia (506), Gabès (449), Kairouan (436) et Sfax (399).

Gafsa est le seul gouvernorat qui affiche un taux d’incidence inférieur au reste du pays, mais qui reste très élevé, avec 250 malades sur 100 000 habitants. Ses établissements de soins locaux, comme à Métlaoui gèrent la rareté, confrontés qu’ils sont à un épuisement des stocks d’oxygène, comme c’est le cas dans d’autres hôpitaux à travers le pays…

A noter que les niveaux d’alerte se répartissent en trois catégories : 100 cas pour 100 mille habitants (très élevé), entre 50 et 100 cas (élevé), et entre 10 et 50 cas (moyen).

Gnetnews