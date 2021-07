Tunisie – Coronavirus : La barre des décès dépasse les 17 mille, plusieurs établissements hospitaliers confrontés à une pénurie d’oxygène

Le Coronavirus continue à se propager à une vitesse exponentielle à travers les différentes régions des pays, battant tous les records avec un taux d’incidence effrayant dans certains gouvernorats, atteignant le double, le triple voire le quadruple du niveau d’alerte élevé de 400 cas sur 100 mille habitants.

Pour sortir ce cette situation hautement périlleuse, la Tunisie mise sur une vaccination massive, a fortiori avec l’arrivée en cours d’importants lots d’injections anti-covid, 1,8 million d’ici fin juillet (entre dons, mécanisme Covax, et achats directs) ; des livraisons qui se poursuivront jusqu’à l’automne permettant au pays de vacciner d’ici la fin de l’année 50 % de la population, voire plus.

Entretemps, et en dépit des aides internationales et des ponts aériens mis en place par certains pays pour venir à la rescousse de la Tunisie face à cette 4ème vague foudroyante, le système de santé continue à souffrir lourdement. Des établissements hospitaliers dans plusieurs gouvernorats sont confrontés à une pénurie d’oxygène, mettant en danger la vie des malades et les obligeant, catastrophés, à en transférer bon nombre vers d’autres régions.

Une situation épidémique de haute tension, et aucun répit ne semble poindre à l’horizon. Les courbes continuent, en effet, à suivre une tendance haussière, alimentées par une explosion durable des nouveaux cas de contamination et de décès.

Les décès dépassent, désormais, la barre des 17 mille, 17 009 plus précisément, avec 164 disparitions des suites du Covid-19 signalées à la date du 14 juillet.

Le ministère de la Santé a recensé à la même date quelque 7 878 nouveaux cas testés positifs au virus, après la parution de 26 061 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 30,23 %.

Le bilan passe à 526 487 contaminations, sur un ensemble de 2 031 722 analyses en laboratoire.

Au cours de dernières 24 heures, quelque 6 486 malades ont été déclarés rétablis, portant le total à 419 641 guérisons.

Gnetnews