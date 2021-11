Tunisie : Dans quelle proportion les prix ont-ils augmenté au mois d’octobre ?

Le taux d’inflation a augmenté à 6,3 % au mois d’octobre 2021, contre 6.2 %, au mois de septembre, annonce ce vendredi 05 novembre 2021, l’Institut national de la statistique (INS).

Le glissement annuel des prix au mois d’octobre est de 7 % pour les produits alimentaires et produits non alcoolisés, 18.6% pour les produits alcoolisés et le tabac, 8.6 % pour les articles d’habillement et les chaussures, 5.0 % pour le logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles, 4.3 % pour les meubles, articles de ménage et entretien courant au foyer ; la santé, le transport et la communication ont augmenté respectivement sur l’année de 6.5%, 4.9% et 1.7%…

Pendant le mois écoulé les produits alimentaires ont augmenté de 0.9 % contre 1.3 % en septembre, les vêtements et chaussures de 6.4 % contre 0.1 % en septembre…l’augmentation était quasiment dans la même proportion au cours des deux derniers mois pour la Santé, le transport et les communication, de 0.3 %, 0.2 % et de 0.1 % et 0.2 % pour le dernier poste.

Gnetnews