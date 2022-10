Tunisie : Le trafic maritime s’est dÃ©veloppÃ© de 20 % pour les passagers et 17 % pour les vÃ©hicules

Tunisie : Le trafic maritime s’est développé de 20 % pour les passagers et 17 % pour les véhicules

Le trafic maritime s’est accru au cours de l’actuelle saison de 20 % pour le mouvement des voyageurs, et de 17 % pour celui des véhicules, par rapport à la saison écoulée.

Présidant hier mardi la célébration par la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) de la journée mondiale de la Mer, à bord du Car-ferry, Carthage, le ministre du Transport, Rabii Majidi, a salué le bilan de la saison estivale, en présence des PDG de la CTN, de l’Office de la Marine Marchande e et des ports (OMMP), de la société tunisienne d’acconage et de la manutention (STAM), de la Directrice Générale de la Douane, du Directeur Général de la police des frontières et des étrangers, et autres responsables.

Majidi a évoqué la promptitude des ports de la Goulette et de Zarzis, s’arrêtant au nouveau système de réservation, Hogia, ayant permis à la CTN de maîtriser l’offre et les réservations, d’une manière autonome.

Il a évoqué le recours à une technologie de pointe pour développer la flotte maritime et le dispositif aéroportuaire, l’extension et la maintenance des ports maritimes commerciaux, en investissant dans une flotte maritime moderne, ainsi que la réalisation des ports de 3ème génération.

Le ministre s’est, également, arrêté aux actions menées pour assurer la sécurité intégrale, veiller sur l’efficacité énergétique, et réviser le cadre juridique en le mettant en phase avec les exigences du secteur.

