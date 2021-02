Tunisie : Le tribunal administratif fait part du dÃ©cÃ¨s de son ancien premier prÃ©sident TaÃ¯eb Elloumi, pÃ¨re dâ€™Iyadh Elloumi

Tunisie : Le tribunal administratif fait part du décès de son ancien premier président Taïeb Elloumi, père d’Iyadh Elloumi

Le tribunal administratif fait part du décès du magistrat Taïeb Elloumi, son ancien premier président, intervenu à l’aube de ce mardi 23 février.

Ses magistrats, et fonctionnaires présentent leurs sincères condoléances à sa famille.

Des hommages sont rendus sur Facebook, au regretté magistrat qui était connu pour son intégrité et sa droiture, et qui a contribué à faire développer le droit public et le droit du travail.

Feu Taïeb Elloumi est parmi les fondateurs de l’association tunisienne du droit social dans les années 80 avec l’ancien président de l’Assemblée, et ex-président de la république par intérim, Mohamed Ennaceur. Il est le père du député de Qalb Tounes à l’Assemblée, Iyadh Elloumi.

Le défunt sera inhumé ce mardi après la prière d’el-Asr au cimetière Sidi Jebali à l’Ariana. Le cortège funèbre quittera son domicile au 2 rue de la Marsa, Borj Baccouche, Ariana.

Que Dieu lui accorde son infinie miséricorde et l’accueille dans son éternel paradis.

Gnetnews