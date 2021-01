Tunisie : Le vaccin Pfizer-Bontech a obtenu l’AMM, arrivée de Spoutnik V fin janvier (ministre)

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a annoncé que la Tunisie est en train de mener des concertations officielles avec la partie russe pour l’acquisition du vaccin russe « Spoutnik V », signalant que les Russes se sont engagés à en acheminer le premier lot vers notre pays, fin janvier.

Il a ajouté, lors d’une conférence de presse, qu’une rencontre allait se tenir ce mercredi avec la partie russe, pour examiner les aspects techniques, en vue de se procurer ce vaccin, dans les délais les plus proches.

Faouzi Mehdi a, par ailleurs, fait savoir que la Tunisie menait des concertations avancées avec de nombreux laboratoires à travers le monde, en vue de l’obtention du vaccin contre le Coronavirus, signalant que le vaccin américano-allemand, Pfizer-BionTech a obtenu hier l’Autorisation de Mise sur le marché, pour être commercialisé en Tunisie, en attendant que l’AMM soit délivrée aux autres laboratoires dans les prochaines semaines.

Le ministre a affirmé que la solution en matière de maîtrise de cette épidémie à moyen-terme, est d’avoir le vaccin, rappelant les objectifs de la campagne de vaccination, « de réduire le nombre des cas graves et des décès, de préserver la capacité du dispositif de santé, et de protéger le personnel de santé ».

Il encore réitéré que la priorité en matière de campagne de vaccination, comme le prévoit la stratégie nationale de vaccination contre le Coronavirus, est accordée aux personnes âgées de plus de 60 ans, professionnels de santé, services vitaux, et à ceux qui sont âgés de moins de 60 ans et qui souffrent de maladies chroniques.

Gnetnews