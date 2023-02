Tunisie : Le vent a provoqué des dégâts dans les réseaux de l’eau et de l’électricité à Médenine et Tatatouine

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) annonce avoir enregistré, ce jeudi 09 février, des perturbations et coupure d’eau potable dans les gouvernorats de Médenine et Tataouine, à cause des intempéries.

Ces dysfonctionnements sont dus au vent violent ayant soufflé sur le Sud-est depuis hier mercredi 08 février, ayant provoqué des perturbations et coupures récurrentes du courant électrique, ce qui a entrainé l’arrêt de plusieurs puits profonds, stations de dessalement, et de pompage approvisionnant le dispositif hydraulique du Sud-est, indique la Société dans un communiqué paru ce soir.

La distribution de l’eau sera rétablie, progressivement, à partir de demain vendredi 10 février, aussitôt les travaux de réparation du réseau électrique terminés, ajoute la même source.

Gnetnews