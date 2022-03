Tunisie : L’eau disponible pour la majoritÃ© des habitants, les travaux se poursuivront 24/24 (SONEDE)

Tunisie : L’eau disponible pour la majorité des habitants, les travaux se poursuivront 24/24 (SONEDE)

Le Président-Directeur Général de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), Mosbah Hellali, a confirmé le démarrage des travaux, portant sur le raccordement du réseau du RFR (Réseau ferroviaire rapide), pour le début de réalisation d’un échangeur au niveau du croisement ben Daha, ce qui donnera lieu à une coupure d’eau au gouvernorat de Ben Arous, et certaines délégations de trois autres gouvernorats.

Dans une communication téléphonique ce lundi 21 Mars 2022, Hellali a indiqué que depuis minuit, le ravitaillement en eau de Ghedir el-Gella s’est arrêté, les travaux ont démarré à 6 h du matin.

Le responsable a indiqué que « l’eau est encore disponible pour la majorité des habitants, à l’exception de ceux qui habitent des régions élevées ».

Il a assuré que les travaux allaient se poursuivre 24 heures/ 24 heures, avec la mobilisation et le redoublement de tous les équipements.

La SONEDE avait annoncé auparavant une coupure et des perturbations d’eau dans toutes les délégations du gouvernorat de Ben Arous, ainsi que les délégations des gouvernorats de Tunis, Nabeul et Zaghouan à compter de ce lundi 21 Mars, pendant six jours, pour les besoins des travaux du projet précité.

Lors d’une récente réunion, les 04 gouverneurs du Grand-Tunis ont dit avoir pris les dispositions nécessaires, notamment à travers la mobilisation des camions-citernes et de l’eau minérale pour les familles démunies, tout en assurant un suivi permanent de la situation pour parer au plus pressé.

