Tunisie : L’Ã©changeur de la route nationale n’o 17 de Jendouba ouvert Ã  la circulation

Tunisie : L’échangeur de la route nationale n’o 17 de Jendouba ouvert à la circulation

L’échangeur érigé au niveau de l’intersection de la route nationale n’o 17 et la voie ferrée au centre-ville de Jendouba a été ouvert hier, dimanche 26 février, à la circulation.

Le nouvel édifice routier était inauguré hier, par la ministre de l’Equipement, et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, en présence notamment du gouverneur de la région, Samir Kouka, du directeur général des ponts et chaussées, et d’autres responsables de l’administration centrale et régionale.

Dans une déclaration au JT de 20heures d’el-Wataniya, la ministre a indiqué que ce projet avait connu « un grand blocage ». « Les travaux ont démarré en 2017, et devaient arriver à leur terme en 2019, mais étaient mis à mal à cause de nombreux problèmes notamment d’ordre foncier ». « A notre arrivée, le projet était, carrément, à l’arrêt, mais avec la conjugaison des efforts, les difficultés ont été réglées, la situation débloquée, et le voilà inauguré aujourd’hui », a-t-elle souligné.

Ce projet est constitué de deux viaducs contigus de 200 mètres de long, outre l’aménagement de deux routes parallèles, d’abris voitures en dessous du pont, d’un croisement en sens giratoire, d’un passage piéton, d’éclairage public, d’un réseau d’évacuation d’eaux pluviales, et de marquage au sol horizontal et vertical.

Le nouvel édifice dont le coût total a dépassé les 12 millions de dinars, était financé par le budget de l’Etat et la banque africaine de développement (BAD).

Cet échangeur contribue « à améliorer la fluidité du trafic sur la route nationale n’o 17, à mettre un terme à l’asphyxie routière au niveau du croisement avec les rails, à garantir la sécurité des piétons et à mettre un terme aux accidents de la route », indique le ministère de l’Equipement dans un communiqué.

