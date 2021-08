Tunisie : L’Egypte et l’Algérie s’accordent sur « un soutien total » à Kaïs Saïed

La présidence égyptienne a annoncé dimanche que le président égyptien, Abdelfattah al-Sissi, s’était mis d’accord avec le ministre des Affaires étrangères algérien, Ramtane Lamamra, d’accorder un soutien total au président tunisien, Kaïs Saïed, en ces circonstances exceptionnelles que vit la Tunisie, après la suspension des travaux de l’Assemblée et la destitution du chef du gouvernement, le 25 juillet dernier.

Dans un communiqué rendu public dimanche, le porte-parole de la présidence égyptienne a indique qu’une rencontre ayant réuni Abdelfattah el-Sissi et le chef de la diplomatie algérienne dimanche avait permis d’examiner plusieurs affaires bilatérales et régionales d’intérêt commun, ainsi que la situation en Tunisie.

Le Caire et Alger ont convenu d’accorder un soutien total au président Kaïs Saïed, ce qui est de nature à préserver la stabilité en Tunisie, à concrétiser la volonté et les choix du peuple tunisien, et la sécurité du pays, a-t-il relevé.

Le ministre des Affaires étrangères algérien, Ramtane Lamamra, avait fait le déplacement hier, dimanche, en Tunisie, pour la deuxième fois, en une semaine, après sa visite mardi dernier, et sa rencontre avec le président de la république, Kaïs Saïed.

Lamamra était porteur d’un message au chef de l’Etat de la part de son homologue algérien, Abdelmaljid Tebboune, annonce la présidence dans un communiqué.

