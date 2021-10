Tunisie : LeÃ¯la Jaffal prend ses fonctions Ã  la tÃªte du ministÃ¨re de la Justice

Tunisie : Leïla Jaffal prend ses fonctions à la tête du ministère de la Justice

La ministre de la Justice, Leïla Jaffal, a pris ce mardi 12 octobre ses fonctions, à la tête du ministère de la Justice.

La ministre a rencontré de hauts cadres et fonctionnaires du ministère, en prime, le chef du cabinet et procureur général de l’Etat, directeur des services judiciaires, l’inspecteur général, les membres du cabinet, des procureurs généraux, de hauts magistrats du ministère, et le président du comité général des établissements pénitentiaires et de rééducation.

La nouvelle ministre a affirmé « la nécessité de redoubler d’efforts et de plancher sur les différents dossiers urgents » de son département.

Une femme à la tête d’un ministère régalien

Leïla Jaffal fait partie des dix femmes faisant partie du nouveau gouvernement de Najla Bouden, dévoilé hier. Elle est née le 29 août 1960 à Radès. Elle a occupé le portefeuille des domaines de l’Etat et des affaires foncières dans le gouvernement de Hichem Méchichi. Elle est titulaire d’une licence en droit, spécialité droit privé, ainsi que du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA).

La nouvelle ministre a rejoint le corps de la justice en 1987, où elle a occupé le poste de magistrate au tribunal cantonal de Grombalia, puis au tribunal cantonal de Tunis. Elle était, par ailleurs, conseillère à la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis, et puis a été nommée en tant que procureur et présidente du tribunal de première instance de Tunis…elle est première présidente de la Cour d’appel depuis 2016.

Gnetnews