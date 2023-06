Tunisie : Leïla Jeffal donne le coup d’envoi à la généralisation de la signature électronique à l’ensemble des tribunaux

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, a donné, ce vendredi 02 Juin, le coup d’envoi au projet de généralisation de la signature électronique à l’ensemble des tribunaux.

Lors d’une rencontre organisée ce matin au ministère, Jeffal a affirmé « l’engagement du ministère à moderniser et à digitaliser les services destinés au citoyen, et à utiliser les nouvelles technologies pour développer les outils de l’action administrative et judiciaire ».

La signature électronique va permettre de signer les documents en ligne, d’une manière sûre et légale, d’en garantir la crédibilité, d’en assurer un échange sûr, et de les adopter, conformément à la législation en vigueur. Chose qui va faciliter les efforts du ministère à adopter une justice digitale, avec zéro papier répondant aux exigences de l’action judiciaire, a-t-elle souligné.

La ministre a ordonné de généraliser la signature électronique à l’ensemble des tribunaux, étant adopté par la nouvelle plateforme JSHARE, ainsi qu’à toutes les administrations et entreprises publiques relevant de son département, rapporte un communiqué du ministère de la Justice.

Leïla Jeffal a activé la première signature électronique, la sienne, appelant « l’ensemble des composantes de la famille judiciaire à s’inscrire dans ce projet pour bâtir une justice moderne, équitable et innovante ».

Gnetnews