Tunisie : Leïla Jeffal évoque en Arabie saoudite les pas franchis en matière de digitalisation de la justice

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, a appelé « à se servir de l’intelligence artificielle et des prestations à distance pour réduire le temps judiciaire et écourter les délais ».

Prenant part les 05 et 06 Mars à Ryadh (Arabie Saoudite), aux travaux de la conférence internationale sur la justice, organisée par le ministère de la Justice saoudien, sous les signe, « faciliter l’accès à la justice moyennant des techniques numériques », avec la participation des ministres de la Justice de plusieurs pays arabes, et en présence de 4 mille participants, parmi les magistrats, avocats, académiciens, juristes et experts de différents pays, la ministre a mis l’accent sur « l’importance de la transition numérique en matière de développement du dispositif judiciaire, d’amélioration de la gestion judiciaire, de raccourcissement des délais, et de facilitation de l’accès aux institutions judiciaires, ce qui permet d’instaurer une justice efficace et opérante ».

Elle a néanmoins, fait constater que « le magistrat reste à la base de tout, et l’on ne pourrait s’en passer ».

Citée ce mercredi 08 Mars par un communiqué de son ministère, Leïla Jeffal a évoqué « les pas franchis en matière de digitalisation de la justice tunisienne, à l’instar de l’instauration des tribunaux à distance, du service permettant de prendre connaissance de l’issue des affaires à distance, de la mise en place du nouveau dispositif électronique spécifique à la nationalité, outre la consolidation de l’infrastructure ».

La qualité des prestations rendues aux justiciables passe par une justice numérisée fondée sur les technologies modernes, a-t-elle souligné.

