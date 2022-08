Tunisie : LeÃ¯la Jeffal fait des annonces pour promouvoir le dispositif carcÃ©ral et de rÃ©Ã©ducation

Tunisie : Leïla Jeffal fait des annonces pour promouvoir le dispositif carcéral et de rééducation

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, s’est rendue hier, mardi 16 août, en visite au comité général des prisons et de rééducation, où elle a appelé « à redoubler d’efforts pour promouvoir le dispositif carcéral dans son ensemble. »

Accompagnée de son chef et membres de cabinet, la ministre a présidé une réunion, en présence du président par intérim dudit comité, Lassaâd Abdennebi, ainsi que des directeurs d’unités pénitentiaires qui y ont participé à distance.

La ministre a appelé « à développer l’appareil carcéral, à faire évoluer ses moyens de travail, et à adopter les nouvelles technologies dans le cadre d’une vision globale de transition digitale du secteur de la justice. » Elle a pressé les parties compétentes « à améliorer la qualité des prestations rendues aux détenus et à réserver un bon accueil à leurs familles ».

Elle a appelé « à garantir des conditions de travail confortables pour les agents, afin qu’ils accomplissent pleinement leurs missions. «

Leïla Jeffal a, par ailleurs, écouté les préoccupations des chefs des unités carcérales ayant présenté un exposé sur les principaux programmes et projets inscrits dans le plan du travail du ministère 2023 – 2025.

La ministre a annoncé le démarrage de la préparation d’une conception en vue de la révision de l’organigramme de l’école nationale des prisons et rééducation, et la promotion des ressources humaines et des modes de formation, en optant pour la formation à distance.

Elle a, également, indiqué que l’action allait être engagée en vue d’améliorer les conditions de détention, la qualité des repas, tout en assurant les conditions d’hygiène dans lesquelles il est servi, et d’activer le programme de recrutement des cadres médicaux et paramédicaux ; comme elle a appelé à s’occuper des détenus de manière à assurer leur réinsertion dans le tissu social aussitôt remis en liberté.

La ministre s’est engagée à l’entrée en fonction de la clinique des agents pénitenciers avant la fin de l’année en cours.

Elle a annoncé l’élaboration d’un projet de changement de l’uniforme des agents pénitenciers, ainsi que des horaires de travail au sein de prisons, conformément à la réglementation en vigueur.

La ministre de la Justice a, en définitive, décoré des agents et cadres des établissements pénitenciers qui se sont distingués et ont contribué, d’une manière agissante, à promouvoir la sécurité des unités carcérales et de rééducation.

Gnetnews