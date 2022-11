Tunisie : Leïla Jeffal ordonne l’aménagement immédiat du tribunal cantonal de Bizerte

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, a ordonné le démarrage immédiat, de l’aménagement du siège du tribunal cantonal de Bizerte, et de le doter des équipements nécessaires, notamment la salle d’audiences, de manière à améliorer les conditions de travail en son sein.

En visite à la juridiction en question, dans le cadre de la poursuite des visites de terrain qu’elle mène aux institutions relevant de son département, Leïla Jeffal a affirmé « l’importance des prestations judiciaires et administratives rendues par les tribunaux cantonaux dans de nombreuses régions du pays du fait de leur proximité des justiciables, à travers la délivrance des attestations de nationalité, des autorisations sur requêtes, des ordres de paiement, etc ».

Le ministère œuvre à développer les prestations rendues et leur digitalisation afin de faciliter l’accès à la justice, et faire bénéficier de leurs droits ceux qui les demandent, a-t-elle souligné en substance, citée ce mercredi par un communiqué de son département.

La ministre a relevé « les difficultés et problèmes auxquels font face les magistrats cantonaux, les greffiers et les agents du tribunal de Bizerte, s’agissant particulièrement de l’exiguïté de l’espace du tribunal, du nombre limité des bureaux, et de la difficulté de stockage, et de conservation des archives ».

Leïla Jeffal avait fait le déplacement, lundi 21 novembre, à la prison de Borj Erroumi (Bizerte), où elle s’est enquise des conditions d’incarcération et de la situation générale en son sein, et a échangé avec les détenus, et leurs familles, ainsi qu’avec le personnel du pénitencier.

Gnetnews