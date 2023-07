Tunisie : Leïla Jeffal se rend à la prison de Kairouan et ordonne des mesures urgentes pour réduire l’encombrement

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, a recommandé de s’occuper, davantage, de l’infrastructure de la prison de Kairouan, et d’entretenir de nombreux de ses pavillons et ailes.

Lors d’une visite vendredi dernier au pénitencier en question, la ministre a ordonné de prendre des dispositions urgentes en vue de réduire l’encombrement, et d’œuvrer à rapprocher les prisonniers de leurs familles, dans la limite des moyens du comité général des prisons et de rééducation, rapporte le ministère de la Justice, dans un communiqué.

Leïla Jeffal a pris connaissance « des conditions de travail des cadres et agents carcéraux », ordonnant le parachèvement de l’aile administrative qui est en cours d’aménagement, tout en la dotant des équipements nécessaires, afin qu’elle soit prête à l’exploitation au plus tard les deux prochaines semaines.

La ministre s’est dite résolue à améliorer la situation des agents, en considération des efforts qu’ils déploient pour la préservation des unités carcérales et la sécurité des détenus.

La ministre a, par ailleurs, pris connaissance des conditions de détention des prisonniers, et des prestations qui leur sont rendues en termes sanitaire et alimentaire. Comme elle a écouté leurs principales préoccupations liées, essentiellement, au transport, à l’amnistie, à la libération conditionnelle, outre la lenteur des procédures de recours en justice, et les délais de garde à vue.

