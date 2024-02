Tunisie : « L’élection présidentielle aura lieu à son rendez-vous, loin de toute intervention de l’argent sale » (ministre)

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a déclaré, ce mardi 27 février, que la Tunisie avance, avec constance, sur la voie de son processus de réformes entamé depuis le 25 juillet 2021, en vue d’installer une démocratie tunisienne, consacrant les droits et libertés pour tous, et répondant aux revendications du peuple tunisien, en matière de réforme, en vue de sortir le pays de la crise dans laquelle, elle s’est enlisée pendant la décennie écoulée.

Intervenu à distance aux réunions de haut niveau du conseil des Nations-Unies des droits de l’homme dans sa 55ème session, le ministre a affirmé que les prochaines élections auront lieu à leur échéance convenue, y compris l’élection présidentielle. « Ces élections seront entourées des conditions et des attributs de réussite, loin de toute intervention de l’argent sale afin qu’elles soient une expression sincère de la volonté des électeurs », a-t-il souligné.

Nabil Ammar a, auparavant, indiqué que le processus de réformes s’est renforcé par la tenue d’élections législatives ayant débouché sur l’élection d’une nouvelle assemblée, outre l’organisation du scrutin local sur deux tours en vue de l’installation du Conseil national des régions et districts.

Les institutions constitutionnelles seront parachevées, ultérieurement, par la mise en place de la Cour constitutionnelle, a-t-il assuré.

Gnetnews