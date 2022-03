Tunisie : L’épidémie évanescente, 120 nouveaux cas, et 06 décès

L’épidémie continue à reculer sensiblement en Tunisie, un constat confirmé par des chiffres de contaminations, hospitalisations et décès, de plus en plus bas.

Le ministère de la Santé a recensé à la date du 06 Mars, 120 nouveaux cas de contamination, après la parution des résultats de 1015 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 11, 82 %.

Le bilan cumulé s’élève, à ce stade, à 1 016 894 contaminations sur un ensemble de 4 412 724 analyses en laboratoire.

Le ministère indique par ailleurs, que 10 970 cas infectés au Covid-19 dépistés précédemment, ont été annoncés le 06 Mars, sur 27 747 analyses effectuées antérieurement et révélées le même jour.

Les malades sont, dans leur écrasante majorité, débarrassés du virus, 974 778 au total, dont 2 107 nouvellement rétablis.

Le Coronavirus a fait 06 décès à la même date, le bilan s’élève à 27 959 morts.

Les établissements de soins publics et privés accueillent, à ce stade, 618 malades, dont 17 nouvelles admissions.

Les lits de réanimation et d’oxygène sont, respectivement, occupés par 143 et 44 malades.

795 vaccinés lundi sur plus de 77 mille convoqués

La campagne de vaccination s’essouffle de plus en plus, seuls 795 personnes se sont vues inoculées la fameuse injection hier, lundi 07 Mars, sur un ensemble de 77 512 convoqués.

Au total, 13 011 811 doses de vaccin ont été administrées jusque-là ; 6 337 227 Tunisiens ont, désormais, un schéma de vaccination complet.

Gnetnews