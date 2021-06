Tunisie : L’épidémie repart à la hausse, taux de positivité : 22,61 %

L’épidémie du Coronavirus ne semble pas livrer tous ses secrets. Ici et là à travers la planète, les moments de répit et de recul apparents, sont suivis par des mutations et des flambées inquiétantes de ce mal invisible. La lassitude est palpable partout ; entre ceux qui prennent leur mal en patience, poussant le principe de précaution à son extrême, et ceux qui décident de positiver et de placer la période estivale sous le signe de la reprise et du retour à une vie quasi-normale en rouvrant leur économie, ragaillardis qu’ils sont par l’espoir né de la vaccination ; d’autres pays demeurent prudents et n’ont de cesse d’alerter leur population, sur le caractère encore critique et inquiétant de l’étape, allant même jusqu’à prévoir l’arrivée imminente d’une nouvelle vague.

C’est le cas en Tunisie, où le virus semble bien parti pour gâcher l’été, et chambouler un programme, d’habitude festif, marqué par les festivals, mariages, des vacances en famille, baignades, interminables veillées nocturnes…Si l’on croit le ministre de la Santé, une 4ème vague est attendue à la mi-juin, qui atteindrait son faîte en août. Et pronostics encore plus effrayants, cette recrudescence prévisible risque de ravir 4000 vies supplémentaires, et de tirer vers le haut un bilan des décès déjà extrêmement lourd.

Face à cette situation, tout le monde appelle de ses vœux pour que ses prévisions soient démenties par la réalité, et que le scénario estival soit plus reluisant. Même si les chiffres restent inquiétants, et dénotent d’une situation encore instable, et immaitrisable.

1512 nouveaux cas, et 66 décès

A la date du lundi 31 Mai, le ministère de la Santé a recensé, à quelque différence près, autant de nouveaux cas testés positifs au Covid-19 (1512), soit un taux de positivité de 22,61 % que de guérisons (1588).

Le bilan s’élève, d’ores et déjà, à 348 986 contaminations depuis l’avènement de la pandémie, qui se sont, dans leur écrasante majorité, soit 305 055, remis de la maladie.

Au cours de ces dernières 24 heures, 66 disparitions des suites du virus ont été signalées, portant le bilan à 12 720 décès.

Les laboratoires ont réalisé 1 483 124 analyses pour diagnostiquer cette infection virale, dont 6687 analyses, au cours des dernières 24 heures.

Les structures hospitalières continuent à gérer un surnombre de malades ; 82 nouvelles admissions sont survenues les dernières 24 heures.

A l’heure qu’il est, hôpitaux et cliniques accueillent 2069 patients, 411 sont placés en réanimation, et 113 sous respiration artificielle.

Quelque 16 591 patients ont été pris en charge dans les établissements de soins depuis le début de l’épidémie.

