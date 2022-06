Tunisie : « L’épouse du président ne bénéficie d’aucun traitement spécial et s’acquitte pleinement de son travail » (CEJJ)

Le centre des études juridiques et judiciaires dément les informations relayées selon lesquelles, la magistrate, Ichraf Chebil, épouse du président de la république, bénéficie d’un traitement spécial, et affirme qu’elle s’acquitte pleinement de son travail, comme l’ensemble de ses collègues.

« Contrairement à ce qui a été relayé, récemment, à travers les réseaux sociaux, et aux déclarations, l’ensemble des magistrats, dont la magistrate, épouse du président de la république, accomplissent leurs travaux judiciaires dans l’enceinte du centre, et aussi à l’extérieur, sans s’en tenir à la contrainte d’assiduité administrative, à l’instar de l’ensemble des magistrats dans les tribunaux ».

« La direction générale du centre des études juridiques et judiciaires veille sur la bonne marche du centre, et fait état de la discipline des magistrats en matière d’accomplissement de leur devoir judiciaire, y compris Ichraf Chebil, l’épouse du chef de l’Etat », ajoute le CEJJ dans un communiqué.

Cette dernière « ne bénéficie d’aucun traitement spécial, et s’acquitte de son travail à tous les horaires convenus au sein d’une équipe de travail, et est présente à toutes les séances de travail, organisées chaque semaine ».

Le centre études juridiques et judiciaires exclut « toute déclaration contraire » à cette mise au point, et appelle à « la nécessité de procéder aux vérifications, avant de propager de telles allégations ». Celles-ci « sous-tendent que celui qui les a tenues n’est pas au fait de la nature du travail judiciaire au sein du centre, et du niveau scientifique qu’il a atteint grâce au dévouement des magistrats et autres fonctionnaires et employés ».

