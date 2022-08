Tunisie : Les climatiseurs se vendent comme de petits pains, à l’heure d’un déficit énergétique inquiétant

Avec cette chaleur, on est tenté d’allumer la climatisation ou le ventilateur, mais il va falloir y aller doucement notamment cette année, car l’heure est aux économies. Avec l’instabilité de l’approvisionnement en énergie à l’échelle internationale, le prix de l’énergie qui flambe dans le marché mondial depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine et avec une hausse du déficit de la balance commerciale énergétique de 62% en Tunisie, les citoyens sont appelés à rationaliser leur consommation de l’électricité et du carburant, recommande l’Agence nationale de la maitrise de l’énergie (ANME).

A travers une campagne nationale de terrain pour l’économie de l’énergie lancée depuis mai 2022 dans les institutions publiques et les grandes zones urbaines, l’ANME vise à sensibiliser les citoyens sur l’impact de la surconsommation électrique, notamment durant les mois de juillet et d’aout, les plus énergivores par rapport au reste de l’année.

Durant ces deux mois en particulier, les hypermarchés ainsi que les magasins spécialisés dans la vente des appareils électroniques enregistrent une forte affluence dans les rayons d’électroménager, pour acheter notamment des frigos, des congélateurs et des climatiseurs. Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, des experts en énergie de l’ANME se sont lancés dans la formation des vendeurs, et conseillé les familles et les acheteurs en général, afin d’opter pour le meilleur produit qui soit à la fois économique, et moins nocif pour l’environnement.

Climatisation et réchauffement climatique

« Des climatiseurs, il y en a déjà 1.6 milliard dans le monde. D’ici 2050, on pourrait en compter 3.5 fois plus. En cause, hausse des températures, croissance démographique, et amélioration des conditions de vie dans plusieurs pays. Mais pour l’environnement, il s’agit d’une catastrophe potentielle. Gourmands en énergie, les climatiseurs consomment par exemple jusqu’à 70% de l’électricité dans certains pays à fortes chaleurs comme l’Arabie Saoudite.

En Tunisie, avec la forte canicule enregistrée cette année, la STEG a indiqué avoir enregistré un record national de 4563 mégawatts en juin 2022 comparé au même mois en 2021, où la demande en mégawatts a dépassé les 4470 MW…Conséquences, la STEG a subi pas mal de coupures et de pannes d’électricité, d’où l’importance de rationaliser sa consommation en matière d’énergie », nous a expliqué un expert en énergie et formateur des chargés clients au rayon de l’électroménager, d’un hypermarché situé sur la route de Bizerte.

Ce dernier a rappelé aussi que la plupart des climatiseurs contiennent des fluides réfrigérateurs appelés hydro-fluocarbures (HFC) qui sont de puissants gaz à effet de serre. » Ce gaz est 12 000 fois plus puissant que le CO2 en termes de potentiel réchauffement climatique. Dans le monde, 197 Etats ont décidé d’interdire progressivement l’utilisation des appareils émettant les HFC, d’ici 2050. En France aussi, selon le cadre du plan de la sobriété énergétique 2022, tous les établissements publics ne doivent allumer la climatisation que lorsque la température à l’intérieur est plus de 26°C, et d’éteindre les enseignes lumineuses le soir, et les appareils en veille… ».

Conseils pour économiser l’énergie

En Tunisie, l’ANME s’est mobilisée à travers une campagne de sensibilisation dans des ministères et entreprises étatiques, pour présenter les bonnes pratiques visant à maitriser l’énergie et éviter la gaspillage énergétique comme activer les thermostats dans les bureaux, débrancher les appareils électroniques en veille, comme les PC, imprimantes, chargeurs téléphoniques,…De même pour les ménages, qui sont priés aussi de réclamer auprès des magasins, l’étiquette de classement énergétique dans leurs achats d’électroménager, prouvant la compatibilité de l’appareil avec les normes énergétiques tunisiennes.

Les appareils électroniques dont le classement énergétique dépasse le niveau 4 ont été retirés du marché tunisien, indique-t-il. « Sachant aussi que les appareils les plus gourmands en électricité sont le frigo qui représente 40% de la consommation électrique domestique et les climatiseurs en été, il faut se rassurer que ces deux machines affichent sur l’étiquette énergétique un niveau énergétique compris entre 1 et 3. La catégorie 1 consomme moins 12% comparée à la classe 2 et 20% comparée à la classe 3. Il est conseillé de fixer la température de la clim à pas moins de 26°C. Refroidir à moins de cette température, coutera plus chère, soit 7% plus de MW et d’énergie », précise l’expert.

«Participe, économise et gagne »

L’ANME a annoncé également le lancement, du 21 juillet au 21 septembre 2022, d’un concours pour la maitrise de l’énergie portant sur le thème « participe, économise et gagne », en coopération avec la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG). Consacré à l’économie de l’énergie pour les ménages, ce concours sera lancé dans les 24 gouvernorats.

L’objectif est de couronner les clients les plus économes en énergie, en sélectionnant un gagnant pour chaque gouvernorat. Le premier gagnant remportera une installation des panneaux photovoltaïques de deux kWc (kilowatt-crête), d’une valeur de 8 mille dinars et le reste des gagnants bénéficieront d’équipements électroménagers économes en énergie (classe 1).

E.B