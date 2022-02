Tunisie : Les actions de solidaritÃ© s’enchaÃ®nent pour venir en aide aux plus dÃ©munis

Tunisie : Les actions de solidarité s’enchaînent pour venir en aide aux plus démunis

Avec un taux de pauvreté qui s’élève à 21% en Tunisie, les actions de solidarité menées par la société civile ne cessent de se multiplier. Leur objectif est de venir en aide aux plus démunis.

Denrées alimentaires, vêtements, aides sanitaires et médicales…Ces besoins sont livrés quotidiennement aux familles nécessiteuses. Et ce sont les jeunes engagés dans le bénévolat, qui participent de plus en plus activement, à ces causes qui leur tiennent à cœur. Porter secours et assister les personnes vivant dans la précarité.

Quels sont leur projets de solidarité en cours ? Comment arrivent-ils à assister les personnes vivant dans la précarité ? Des jeunes actifs dans la société civile, répondent à ces questions.

Malek Azaouzi, étudiante et présidente de Lions Club Tunis Esprit (district 414 Tunisie), une association caritative internationale qui œuvre contre la famine, le diabète, le cancer infantile et pour l’environnement. Elle nous a parlé de la dernière caravane de solidarité et de santé organisée à Joumine Bizerte. Cette action a été consacrée à 106 enfants de l’école « Karyat Joumine », a-t-elle indiqué dans un entretien à Gnetnews.

Lions Club Tunis Esprit a réussi à leur assurer l’approvisionnement alimentaire et des couvertures.

Après avoir accompli sa mission solidaire, le club sera de retour le 27 février pour entamer les aides sanitaires, dans la même école.

Des ophtalmologues y seront présents pour proposer des consultations, ainsi que des lunettes et des cadres leur seront offerts. Des dentistes seront également au rendez-vous, pour offrir un suivi dentaire à ces enfants, qui recevront en guise de cadeaux, des dentifrices et brosses à dents. Ils auront aussi accès à des consultations médicales psychiatriques et d’orthophonistes. Au programme aussi, une sensibilisation environnementale, avec une plantation collective qui inclut tous les enfants. « Comme cette activité était appréciée la dernière fois, nous l’avons reprogrammée », nous a confié la présidente du Club.

D’après la présidente de Lions Club Esprit Tunis, derrière le bon déroulement de chaque action, se cache un travail d’équipe, acharné et minutieux.

Avec les efforts de tous les membres du club, du bureau exécutif, le vice-président, le trésorier, le chef de protocole qui gère nos réunions, plus les membres du bureau élargi, composé des ressources humaines, la logistique, le dispatching des tâches, le travail de marketing, sponsoring et communication…Outre la générosité des Tunisiens, les actions de solidarité continuent à redonner le sourire aux tranches sociales les plus fragiles, et cela malgré la crise économique, et la détérioration du pouvoir d’achat des citoyens.

« Les consommateurs n’hésitent pas à contribuer même avec le minimum, pour remplir les chariots des bénévoles, qui collectent les denrées alimentaires dans les grandes surfaces », nous indique-t-elle.

Ce fait a été constaté aussi par Hatem Oueslati, chef commission intérêt public à Rotaract Club Tunis El Manar.

D’après son expérience, les citoyens n’hésitent pas à participer dans ces actions, en pensant aux plus démunis dans leurs achats.

Dans un entretien accordé à Gnetnews, ce jeune étudiant nous a parlé de la caravane de santé, organisé par le club le 27 février 2022, à Jabbess (Monastir).

Le chef de la commission intérêt public à Rotaract, nous a expliqué que cette action humanitaire vise à fournir les habitants de cette région, par des médicaments qui sont prescrits sans ordonnance, comme les sirops, les anti-douleurs. S’y ajoute la distribution des masques, gel désinfectants, outre la présence des médecins de toutes spécialités, qui proposeront des consultations pour les adultes comme pour les plus jeunes et les enfants.

Depuis quelques années, les habitants de cette région, vivant dans la précarité se sont habitués aux visites qu’on effectue chaque année dans le cadre de 4 évènements principaux : La rentrée scolaire, l’hiver au chaud, la caravane de santé, et le mois de ramadan », nous révèle-t-il.

Désormais, le Rotaract Club El Manar, travaille essentiellement sur Jabbes. « L’avantage de cette fidélisation, est qu’après tant d’années d’échanges avec les habitants, nous réussissons à garantir un approvisionnement équitable pour toutes les familles, selon leur nombre, et leurs situations financières », conclut-il.

Dans un entretien accordé à Gnetnews, Mohamed Ali Abdelkefi, étudiant et Chef de Commission Internationale à Rotaract Club ISCAE Manouba, a indiqué que l’association s’est lancée déjà dans les préparatifs des repas de rupture du jeune du mois de ramadan. « L’objectif est d’assurer les menus de 200 familles dans le besoin. Les bénévoles se sont déjà mobilisés au niveau des grandes surfaces, pour collecter les aliments, et cela depuis décembre dernier », précise-t-il.

D’après Mohamed Ali Abdelkefi, malgré les conséquences de la pandémie du covid-19 sur la situation économique des Tunisiens, et la cherté de la vie qui en découle, les citoyens font preuve de générosité.

« Rares sont les personnes qui refusent de soutenir nos actions. Les citoyens n’hésitent pas à contribuer même avec un paquet de pâtes ou de lait, en faisant leurs achats en hypermarché…La bienfaisance est en effet, ancrée dans notre mentalité, notamment au mois saint ».

Par ailleurs, le club vise aussi la sensibilisation environnementale. Dans le but de prévenir contre la rage, le Rotaract Club ISCAE Manouba, organise le 19 février 2022, de 10h à 13h, une caravane de santé « Carav’animaux », de vaccination des animaux de compagnie, à l’école Abou Al Kacem Chebbi (Douar Hicher).

Vu le nombre important des animaux errants dans la région et les éventuelles contaminations, il était nécessaire d’y faire face. Nous avons donc coordonné avec la direction régionale de Manouba et le commissariat régional au développement agricole de la même région, pour passer à l’action, a expliqué le chef de commission international à Rotaract Club ISCAE.

Emna Bhira