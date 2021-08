Tunisie : Les adolescents de 16 ans et plus seront vaccinÃ©s par Pfizer, et ceux de 18 ans par Johnson & Johnson (Louzir)

Tunisie : Les adolescents de 16 ans et plus seront vaccinés par Pfizer, et ceux de 18 ans par Johnson & Johnson (Louzir)

Le président de la commission nationale de vaccination, Hechmi Louzir, a déclaré ce mercredi 04 août 2021, que les étudiants qui poursuivent leurs études à l’étranger, ont été convoqués hier pour recevoir le vaccin contre le Coronavirus. Il a été convenu d’administrer à ces étudiants, dont le nombre ne dépasse pas les 5 mille, le vaccin à dose unique, Johnson & Johnson.

Intervenu ce matin sur Express, Louzir a indiqué que les personnes âgées de 16 ans et plus se verront administrer le vaccin Pfizer, et celles de 18 ans se feront inoculer l’injection Johnson & Johnson.

Le membre du comité scientifique a ajouté que le taux de positivité a baissé à 20 %, mais les pressions persistent sur les services de réanimation, et le nombre des décès demeure stable.

Il a encore souligné que la Tunisie est parmi les pays où le variant Delta s’était propagé, d’une manière importante, prédisant que l’immunité collective atteigne plus de 60 %, vers le mois de septembre.

Louzir a affirmé que 50 % des citoyens allaient être vaccinés d’ici la mi-octobre, et l’immunité collective sera de plus de 80 % ; un indice qui contribuera à la baisse de la propagation du virus.

Il a expliqué que le premier objectif de la vaccination est de réduire les cas graves et les décès, et le deuxième est de vacciner le plus grand nombre de personnes pour limiter la dissémination du Covid-19.

Le Directeur Général de l’Institut Pasteur a appelé à la nécessité de s’en tenir aux moyens de prévention. Les études montrent que la personne vaccinée pourrait être porteuse du virus, d’où la nécessité de porter le masque et de respecter la distanciation physique, a-t-il recommandé.

Gnetnews