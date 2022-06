Tunisie : Les aÃ©roports et le transport aÃ©rien ont repris la nuit dâ€™hier Ã  23 heures, au lieu de minuit

Tunisie : Les aéroports et le transport aérien ont repris la nuit d’hier à 23 heures, au lieu de minuit

Le département des offices et des entreprises publiques, relevant de l’UGTT, a appelé hier, l’ensemble des agents de la compagnie Tunisair, et de l’office de l’aviation civile et des aéroports (OACA), à reprendre le travail à 23 heures, la nuit du 16 Juin, au lieu de zéro heure, suite à la grève générale observée hier dans le secteur public à l’appel de la centrale syndicale.

Cette décision a été prise suite à « la densité des vols réguliers et supplémentaires, prévus ce vendredi 17 juin, en vue de faciliter les liaisons de et vers la Tunisie, tout en tenant compte des intérêts des passagers », souligne la même source.

L’office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) avait indiqué hier, soir, que ses différents services dans l’ensemble des aéroports, y compris l’activité de fret, ont travaillé normalement, et des services ont été assurés à 03 vols commerciaux ayant atterri en Tunisie, soit les vols Tunisair TU 217, TU 706, TU 203, en provenance d’Istanbul, de Casablanca et de Montréal.

Les services de l’OACA ont, par ailleurs, assuré l’ensemble des vols de transit via le ciel tunisien, qui étaient au nombre de 77 vols, jusqu’à 15 heures.

L’office a émis deux télégrammes de signalement pour les pilotes (NOTAM), conformément au droit international. Le premier appelle à assurer un service minimum, en soulignant « l’éventualité qu’il y ait perturbations et retard au niveau des vols de et vers les aéroports tunisiens ».

Le deuxième télégramme fait mention de « l’annulation de l’ensemble des vols de départ des aéroports tunisiens, excepté les vols de transit, officiels, d’évacuation et de secours, ainsi que de recherche et de sauvetage ».

La compagnie Tunisair avait annulé tous ses vols prévus hier jeudi 16 juin, en les reportant pour les 17, 18 et 19 juin.

