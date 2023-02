Tunisie : Les agents de la STEG entament ce mercredi une grève de deux jours

Les agents et cadres de la société tunisienne de l’électricité et du gaz, (STEG), entament à partir de ce mercredi 22 février 2023, une grève de deux jours, pour réclamer les sommes dues, en termes d’indemnités, de promotions et de réforme de la société.

Dans une déclaration à la TAP, le Secrétaire Général adjoint de la fédération générale de l’électricité et du gaz, Slim Bouzidi, a déclaré que « cette grève ne va pas impacter l’approvisionnement en électricité et gaz, et n’influencera pas les prestations rendues aux citoyens et aux entreprises ».

Il a ajouté qu’une équipe des employés de la société allait être mobilisée en vue d’une intervention rapide pendant la période du débrayage. Une autre équipe assurera le travail au niveau des centrales de production, relevant de la société pendant les deux jours de grève, a-t-il indiqué.

Selon le syndicaliste, l’approvisionnement en électricité et gaz n’enregistrera pas une coupure pendant la période de grève. Les opérations de paiement et d’installation de compteurs vont néanmoins s’arrêter. Idem pour le service de renseignement des consommateurs auprès de structures de la société.

La fédération générale de l’électricité et du gaz organisera, aujourd’hui, un rassemblement ouvrier devant le siège social de la STEG, des sit-in des syndicats de base auront, par ailleurs, lieu.

Gnetnews