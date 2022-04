Tunisie : Les agents de la Transtu dÃ©cident de porter un brassard rouge

Tunisie : Les agents de la Transtu décident de porter un brassard rouge

Les agents de la Société des Transports de Tunis (Transtu) ont décidé de porter le brassard rouge pendant quatre jours, immédiatement après l’Aïd el-Fitr.

Dans une déclaration à Echaabnews, le Secrétaire Général de la fédération nationale des Transports, Ouajih Zidi, a indiqué qu’à l’issue de la réunion tenue hier, lundi 11 avril, au siège de la fédération en présence des secrétaires généraux régionaux de la Transtu (Tunis – Ben Arous et la Manouba), il a été décidé de porter le brassard rouge pendant 04 jours, immédiatement après l’Aïd el-Fitr, et puis dans un second temps, organiser un rassemblement au siège du ministère du Transport.

Cette décision intervient suite aux attaques récurrentes contre les agents et le manque flagrant des équipements, pièces de rechange, les étals au niveau des arrêts de bus, et les conditions déplorables dans les entrepôts de la société, a-t-il ajouté.

Autant de problèmes ayant nourri les tensions au sein de la société, et ont contribué à la dégradation du climat social, a fortiori que l’autorité de tutelle et la direction régionale n’ont pas bougé le petit doigt, a-t-il souligné.

Gnetnews