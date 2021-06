Tunisie : Les appels fusent pour un confinement général, face à la propagation galopante du Coronavirus

La propagation du virus continue à suivre une cadence ascendante dans différents gouvernorats du pays, alimentée par l’apparition des nouvelles souches redoutables, mettant le système de santé à rude à épreuve, et provoquant un épuisement des cadres médicaux et paramédicaux qui sont sur la ligne de front, face à ce virus récalcitrant, sans répit aucun depuis bientôt deux ans.

Au-delà des milieux médicaux et scientifiques, des appels fusent de partout pressant le gouvernement à prendre des solutions efficaces et radicales, pour maîtriser une épidémie qui semble échapper à tout contrôle. De nombreuses voix réclament ainsi un confinement général sur l’ensemble du territoire de la république pendant deux à trois semaines, pour endiguer cette dissémination galopante du Covid-19.

Entre-temps, les gouverneurs réunissent les commissions régionales de lutte contre les catastrophes, et décrètent un confinement total par-ci, et un confinement ciblé par-là, au niveau des délégations, à la lumière des données épidémiques présentées par le ministère de la Santé.

Ces décisions qui se succèdent restent, souvent, sans suite sur le terrain, sinon insuffisamment et mal appliquées. C’est ce qui fait pousser des cris d’Orfraie aux membres du comité scientifique qui exhortent les autorités politiques et sécuritaires à faire montre de fermeté pour inciter les citoyens à se conformer aux dispositions en vigueur. En effet, le relâchement de la collectivité en matière d’application des mesures de prévention et des protocoles sanitaires, et le laxisme des autorités quant à les faire respecter, sont pointés du doigt comme étant à l’origine de la détérioration de la situation sanitaire en Tunisie.

Une positivité de 29,26 %

Les chiffres, eux, ne sont guère rassurants. Le ministère de la Santé a recensé à la date du dimanche 27 Juin, 1914 contaminations par le Coronavirus, après la parution des résultats de 6 542 analyses soit une positivité de 29,26 %.

Le bilan s’élève, désormais, à 408 931 contaminations, sur un ensemble de 1 688 000 analyses en laboratoire.

Au cours des dernières 24 heures, 2 955 malades se sont déclarés rétablis, portant le total à 350 262 guérisons.

Le Coronavirus continue à ravir des vies, avec 83 malades qui y ont succombé à la même date, portant le bilan à 14 737 décès.

Les établissements de soins, eux, gèrent, dans la difficulté, un surnombre de malades. Plusieurs régions sont obligées de transférer leurs patients ailleurs, face à la saturation ou au caractère inopérant de leurs structures de santé.

Selon le ministère de la Santé, les taux d’occupation moyens des lits de réanimation et d’oxygène à travers toute la république sont, à la date du 27 Juin, respectivement de 89,1 % et 73,40 %.

Gnetnews