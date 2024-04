La Tunisie accueille l’exercice militaire conjoint « African lion 2024″avec la participation des armées tunisienne et américaine

L’armée tunisienne accueille à partir du 22 avril courant, et pour la 4ème fois consécutive, l’exercice militaire conjoint « African lion 2024 », entre des forces armées tunisiennes et américaines, en collaboration avec l’AFRICOM (commandement américain en Afrique), et avec la participation d’observateurs militaires des pays frères et amis.

La partie tunisienne participe, pendant cet exercice, avec des formations militaires des trois armées, la santé militaire et d’autres spécialités, rapporte ce vendredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Cet exercice représente une opportunité de renforcer les capacités opérationnelles de ces unités et d’en consolider la promptitude face aux crises, aux urgences et menaces transfrontalières. Outre l’échange des expériences dans de nombreux domaines militaires à l’instar de la planification opérationnelle conjointe entre différentes forces, les renseignements tactiques, le génie militaire, le parachutisme, l’arraisonnement en mer, le soutien sanitaire, ainsi que la lutte contre le danger biologique et chimique.

Des sessions de formation, ainsi que des cours théoriques seront organisés, à cette occasion, en génie militaire, sécurité cybernétique, affaires juridiques, relations publiques, techniques de l’information opérationnelle…, assurés par des cadres militaires tunisiens et américains, en vue de s’enquérir des technologies et techniques les plus modernes dans lesdites spécialités.

