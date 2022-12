Tunisie : Les arriÃ©rÃ©s des entreprises tunisiennes en Libye examinÃ©s lors de la visite d’une dÃ©lÃ©gation Ã©conomique Ã  Tripoli

Tunisie : Les arriérés des entreprises tunisiennes en Libye examinés lors de la visite d’une délégation économique à Tripoli

Le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme libyen, Aboubaker Ghaoui, s’est engagé « à aplanir les difficultés et à simplifier les procédures devant les entreprises tunisiennes opérant en Libye », « affirmant que les portes sont ouvertes devant celles qui sont en mesure de réaliser des projets d’infrastructure, à elles seules, ou en partenariat avec les entreprises libyennes ».

Recevant une délégation de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), conduite par son président, Samir Majoul, lors de la dernière étape de sa visite chez notre voisin du Sud, le ministre a indiqué que « la cadence de réalisation des projets en Libye ira crescendo, notamment après l’approbation du budget de la nouvelle année ayant consacré d’importants fonds à l’habitat et à l’urbanisme ».

Opérateurs tunisiens et responsables libyens ont été unanimes à considérer que « la relance de la coopération bilatérale, dans les domaines du bâtiment, de l’infrastructure et de l’habitat reste possible ».

Les entreprises tunisiennes et libyennes ont présenté, lors de cette réunion, leurs expériences, ainsi que les problèmes auxquels elles se heurtent.

Ce faisant, la délégation tunisienne a été reçue par le chef de cabinet des comptes publics libyen, où il était question des dossiers relatifs aux arriérés des entreprises tunisiennes en Libye, et des moyens à mettre en place un cadre approprié dans le futur, pour éviter les contentieux et en permettre le règlement dans les meilleures conditions.

Gnetnews